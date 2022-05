Sassuolo-Milan, l’annuncio spaventa Maldini: esulta l’Inter (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il campionato di Serie A si deciderà all’ultima giornata e il Sassuolo manda un netto messaggio al Milan, in carica per lo scudetto. Alle 18:00 della prossima domenica si deciderà lo scudetto: sarà assegnato o all’Inter o al Milan, che rispettivamente affronteranno Sampdoria e Sassuolo. Il compito più impegnativo sembra essere quello dei rossoneri, per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il campionato di Serie A si deciderà all’ultima giornata e ilmanda un netto messaggio al, in carica per lo scudetto. Alle 18:00 della prossima domenica si deciderà lo scudetto: sarà assegnato o alo al, che rispettivamente affronteranno Sampdoria e. Il compito più impegnativo sembra essere quello dei rossoneri, per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

