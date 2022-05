Ruby Ter, la pm: “A casa di Berlusconi schiave sessuali a pagamento, qualcosa di medievale. Otto anni per la sentenza: il sistema ha fallito” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il “consolidato sistema prostitutivo” è “storia”. Silvio Berlusconi, da presidente del Consiglio in carica, “usava sistematicamente” ospitare nelle sue case “gruppi di odalische, schiave sessuali a pagamento”. Tra Palazzo Grazioli, Villa Certosa e Villa San Martino andava in scena “qualcosa di medievale, di boccaccesco, di incredibile, moralmente discutibile”. La procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano ha ripercorso tutta la genesi dei processi precedenti nel corso della requisitoria del Ruby Ter, il processo a carico del fondatore di Forza Italia e di altri 28 imputati, tra cui una ventina di ex ospiti delle serate di Arcore e la stessa Karima El Mahroug che sarebbero state ‘stipendiate’ con versamenti e regalie per portare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il “consolidatoprostitutivo” è “storia”. Silvio, da presidente del Consiglio in carica, “usavaticamente” ospitare nelle sue case “gruppi di odalische,”. Tra Palazzo Grazioli, Villa Certosa e Villa San Martino andava in scena “di, di boccaccesco, di incredibile, moralmente discutibile”. La procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano ha ripercorso tutta la genesi dei processi precedenti nel corso della requisitoria delTer, il processo a carico del fondatore di Forza Italia e di altri 28 imputati, tra cui una ventina di ex ospiti delle serate di Arcore e la stessa Karima El Mahroug che sarebbero state ‘stipendiate’ con versamenti e regalie per portare ...

