Reddito cittadinanza | per Navigator nuovi contratti collaborazione dal 1 giugno

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Via libera alla ricontrattualizzazione dei circa 1.800a partire dal prossimo 1. Ad ufficializzare l’intesa raggiunta tra governo e sindacati alla fine dello scorso aprile, il Dl aiuti pubblicato ieri in G.U al cui interno ha trovato posto la norma concordata. Una decisione attesa, questa, considerato che dal 1 maggio scorso questi lavoratori, assunti dallo Stato nel 2019, al termine di un complicato concorso pubblico e i cuisono poi stati prorogati per due volte, erano rimasti senza lavoro. In attesa perciò del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai Cpi, questi lavoratori sono ora ricontrattualizzati da Anpal Servizi Spa per 2 mesi, alle medesime condizioni degli incarichi terminati, a decorrere dal 1° ...

Advertising

carlosibilia : Abbiamo 4 milioni di lavoratori poveri, alcuni dei quali percepiscono il Reddito perchè hanno salari indecenti. Il… - marcodimaio : La mancanza di circa 400mila lavoratori stagionali rimarca ulteriormente il fallimento del reddito di cittadinanza,… - Adnkronos : #Conte: 'Da mass media feroce attacco, noi al governo per difendere anche questa misura'. #redditodicittadinanza - amichiel8 : RT @lercionotizie: #ultimora Società di Serie A denunciano: 'Fatichiamo a trovare giocatori per colpa del Reddito di Cittadinanza' https://… - orfeo_zamboni : @SMART61439502 Hai contato,parassiti coop,parassiti sindacati,parassiti,reddito di cittadinanza,parassiti parenti p… -

Lavoratori dipendenti e pensionati con redditi sotto i 35mila euro , insieme ai titolari didi(questi ultimi inizialmente nella bozza iniziale erano esclusi), riceveranno i ...... la platea dei destinatari è stata estesa anche lavoratrici e lavoratori senza partita Iva, intermittenti, stagionali, dello spettacolo, co.co.co e anche chi riceve ildi. Quando ...In arrivo a luglio il bonus da 200 euro per poco più della metà della popolazione italiana. Un sussidio una tantum – per chi ha redditi sotto i 35mila euro – per far fronte all'aumento dei prezzi di t ...L'indennità una tantum per far fronte all’aumento dei prezzi di tutti i beni, non soltanto del costo delle bollette ...