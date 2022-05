Quando si dice un abito da favola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Letizia di Spagna riceve l’emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, e la sua prima moglie Jawaher, e sorprende ancora per i look. Per il benvenuto a Madrid ha scelto un abito bianco con decori floreali di Carolina Herrera, ma è per il gala che si è superata. Ha scelto un look di tulle rosa champagne dai ricami arabeschi e illuminato da applicazioni di cristalli del designer argentino Gabriel Lage, stando a Hola Magazine. (Photo by Carlos Alvarez H./Getty Images) Letizia di Spagna, il completo verde la slancia, ed ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Letizia di Spagna riceve l’emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, e la sua prima moglie Jawaher, e sorprende ancora per i look. Per il benvenuto a Madrid ha scelto unbianco con decori floreali di Carolina Herrera, ma è per il gala che si è superata. Ha scelto un look di tulle rosa champagne dai ricami arabeschi e illuminato da applicazioni di cristalli del designer argentino Gabriel Lage, stando a Hola Magazine. (Photo by Carlos Alvarez H./Getty Images) Letizia di Spagna, il completo verde la slancia, ed ...

Advertising

CottarelliCPI : Putin dice che l'Occidente sta effettuando 'un suicidio energetico'. A me sembra che il suicidio l'abbiamo commesso… - ilfoglio_it : 'Capisco Putin sia stato per lui un amico vero, ma quando un amico fa una cosa infame glielo si dice. Meloni chieda… - Marcozanni86 : Bene, la #Fed dice che non sa esattamente cosa accadrà quando inizieranno a ridurre il loro bilancio. Un suggerimen… - 0616_lia : RT @stardmgvnm: Ripensando al giorno dopo la festa quando simone gli dice 'come stai dopo la festa di ieri?'E manuel facendo finta di non a… - antonellabarra6 : Fra un po' ci dice pure quando dobbiamo andare al cesso #Zelensky -