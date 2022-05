Napoli, altro striscione contro De Laurentiis e la società: “Mercenari, non siete napoletani” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Mercenari, fischi virtuali… voi mai napoletani”. E’ questo il testo di uno striscione apparso quest’oggi a Napoli a firma degli ultras, furiosi per quanto accaduto contro il Genoa, quando i fischi da parte della tifoseria nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis sono stati coperti da finti applausi, cori ed effetti sonori diffusi dagli altoparlanti dello stadio. Aria tesa dunque tra il patron e i supporter azzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) “, fischi virtuali… voi mai”. E’ questo il testo di unoapparso quest’oggi aa firma degli ultras, furiosi per quanto accadutoil Genoa, quando i fischi da parte della tifoseria nei confronti del presidente Aurelio Desono stati coperti da finti applausi, cori ed effetti sonori diffusi dagli altoparlanti dello stadio. Aria tesa dunque tra il patron e i supporter azzurri. SportFace.

Advertising

AlfredoPedulla : #Corsi: “#Asllani vorremmo tenerlo per un altro anno”. Sarebbe la strategia, già raccontata, del #Milan: prenderlo… - LUIGI_71043 : @glmdj @annatrieste È inutile devono sempre ridire e sparlare, non c’è la fanno proprio, è più forte di loro, anche… - NapoliCalciogol : #Napoli, Spalletti in centro fa ripensare alle parole di ADL: nella giornata odierna altro incontro… - enzogoku69 : @Rnaples7 Si si adesso vatti a mettere in fila che tra un po iniziano a distribuire il RDC a meno che tu non sia un… - TuttoMercatoWeb : ?? “Mercenari, fischi virtuali… voi mai napoletani!” Altro striscione di contestazione di un gruppo di tifosi del… -