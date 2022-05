Mourinho: «A Roma non è facile: l’euforia dell’ambiente non aiuta a direzionare il focus alla finale» (Di mercoledì 18 maggio 2022) José Mourinho ha parlato in conferenza stampa a Trigoria durante la giornata UEFA Media Open Day. Ecco le sue parole, così come riportate dal sito ufficiale della As Roma. Lei è rimasto molto colpito dal rapporto di empatia creato con il pubblico di Roma. Le piacerebbe un progetto a lungo termine qui, diventare tipo il Ferguson della Roma? Sir Ferguson è stato 20 anni al Manchester United. Io oggi ho 59 anni, arrivare a 79 è difficile. Ma capisco la tua domanda. A me piace tanto stare qui. Questo è visibile, si sente. Ho accettato un profilo di progetto e questo progetto è di tre anni. Vediamo dopo quale sarà il profilo di progetto dopo questi tre anni. Penso di rimanere qui questi tre anni, non sto pensando e nemmeno cercando di partire prima di questi tre anni. E poi si vedrà la direzione di questo progetto. Tante ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Joséha parlato in conferenza stampa a Trigoria durante la giornata UEFA Media Open Day. Ecco le sue parole, così come riportate dal sito ufficiale della As. Lei è rimasto molto colpito dal rapporto di empatia creato con il pubblico di. Le piacerebbe un progetto a lungo termine qui, diventare tipo il Ferguson della? Sir Ferguson è stato 20 anni al Manchester United. Io oggi ho 59 anni, arrivare a 79 è difficile. Ma capisco la tua domanda. A me piace tanto stare qui. Questo è visibile, si sente. Ho accettato un profilo di progetto e questo progetto è di tre anni. Vediamo dopo quale sarà il profilo di progetto dopo questi tre anni. Penso di rimanere qui questi tre anni, non sto pensando e nemmeno cercando di partire prima di questi tre anni. E poi si vedrà la direzione di questo progetto. Tante ...

