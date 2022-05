Mettila a 90 e infilaglielo nel c***o Sapete chi l' ha detto? Lo sconcerto di Myrta Merlino | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il maschilismo che a sinistra (e nei salottini letterari) non fa troppa notizia. A Striscia la notizia su Canale 5 l'inviata Rajae Bezzaz riporta alla luce uno scandalo di qualche anno fa, quando il tema del catcalling e più in generale degli insulti e delle violenze verbali sulle donne non era ancora così sentito come oggi. E' quello di Nicola Lagioia, stimatissimo scrittore plurivincitore del Premio Strega e soprattutto potente direttore del Salone del Libro di Torino. Aveva fatto un certo scalpore la sua polemica con Melissa Panarello, nome d'arte Melissa P, che aveva conquistato la fama giovanissima con il suo esordio provocatorio e piccante, 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. "Il paludato mondo della letteratura alta, comandato dagli uomini, si era indignato", ricorda la Bezzaz, che legge poi un commento (testuale) di Lagioia, ai tempi non ancora così ...