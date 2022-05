Mercedesz Henger fidanzata? “Fulvio vive con lei” la bomba di Arianna David

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5,ha parlato die dei rumor inerenti il suo ipotetico fidanzato. In diversi programmi televisivi si è affrontata la faccenda ed è emerso che la giovane potrebbe non aver raccontato tutta la verità all’Isola dei Famosi in merito alla sua vita sentimentale. A fare un po’ di chiarezza sull’accaduto è stata. Vediamo cosa è emerso. I rumor sul presunto fidanzato di? Questa è la domanda che si stanno ponendo in molti in questo periodo. In una precedente puntata di Mattino 5, infatti, il paparazzo Andrea Franco Alajmo aveva fatto trapelare delle indiscrezioni a riguardo e ...