Maye Musk, la mamma di Elon Musk posa in copertina a 74 anni: “Gli uomini vanno in giro con un aspetto terribile e se ne fregano, facciamolo anche noi donne” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Maye Musk fa storia su Sports Illustrated. A 74 anni è la modella più anziana a rubare la scena con la copertina della famosa edizione ‘Swimsuit‘. La modella e dietologa di origini canadesi, mamma di Elon Musk, sfoggia un costume intero sullo sfondo di una spiaggia tropicale e lo fa per lanciare un messaggio importante a tutte le donne. “Quando le donne vanno in spiaggia – ha detto – sono un pò timide sui loro corpi. Ma gli uomini vanno in giro con un aspetto terribile e se ne fregano. Credo che noi non dobbiamo preoccuparci tanto”. Maye Mysk non è estranea ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022)fa storia su Sports Illustrated. A 74è la modella più anziana a rubare la scena con ladella famosa edizione ‘Swimsuit‘. La modella e dietologa di origini canadesi,di, sfoggia un costume intero sullo sfondo di una spiaggia tropicale e lo fa per lanciare un messaggio importante a tutte le. “Quando lein spiaggia – ha detto – sono un pò timide sui loro corpi. Ma gliincon une se ne. Credo che noi non dobbiamo preoccuparci tanto”.Mysk non è estranea ai ...

