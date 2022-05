La sua presenza a Uomini e donne non è sfuggita | ma avete mai visto i figli di Catia? Splendidi come lei

Advertising

mara_carfagna : Mi ha emozionato ricevere il Presidente della Repubblica qui a Sorrento. La sua presenza ci ha onorato. #VersoSud - infoitsport : Roland Garros 2022, Rafa Nadal pronto a sbarcare a Parigi! Lo spagnolo conferma la sua presenza - infoitsport : Roland Garros, Come sta Rafa Nadal? Lo spagnolo fuga i dubbi, annuncia la sua presenza ed è pronto a sbarcare a Par… - aureliajannelli : RT @crpiemonte: Il @crpiemonte rinnova anche quest’anno la sua presenza al @SalonedelLibro 2022. Si comincia in #ArenaPiemonte con l'incon… - _thvscenery : ormai trattenere le lacrime in sua presenza è diventato di routine -

Agenzia ANSA

... in una piscina gremita anche grazie alla foltadei tifosi giuliani. Ritmo altissimo, Tesanovic compie prodezze in serie tra i pali, la difesa è d'acciaio, Presciutti è illuminante nella...A seguire Thierry Frémaux , delegato generale del festival, ci tiene a precisare come Cruise non faccia " pubblicità né serie né film per le piattaforme " , saldando lacon l'anima del ... Bei rafforza sua presenza in Israele e nei Territori Nella serata di martedì 17 maggio è stato il turno del candidato sindaco Paolo Gremo, attuale vicesindaco dell’Amministrazione uscente, di presentare la ...Nonostante la sua presenza anche come interprete, insieme a quella di altri celebri nomi di Hollywood, il film non ha avuto una distribuzione nelle sale, venendo invece rilasciato direttamente per il ...