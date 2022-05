(Di mercoledì 18 maggio 2022), ex fantasista del Milan e del Real Madrid, ha deciso d’intraprendere la carriera da. Il Pallone d’Oro del 2007 ha pubblicato una foto sulle proprie pagine social in cui mostra un certificato dell’accademia di allenatori della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf). Questo il commento a corredo dell’immagine: “Un altro corso completato. Manager qualificato. Ora hodi una”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Kakà studia da allenatore: 'Ora ho solo bisogno di una squadra' -

LaC news24

E INSIGNE Zerbin ha due modelli:ed Insigne con il quale si è allenato in ritiro col Napoli . " Ho sempre apprezzato il campione brasiliano - rivela Alessio - E poi ovviamente Lorenzo ...E INSIGNE Zerbin ha due modelli:ed Insigne con il quale si è allenato in ritiro col Napoli . " Ho sempre apprezzato il campione brasiliano - rivela Alessio - E poi ovviamente Lorenzo ... Grande professionista - Cura i muscoli dei campioni, ma non ha mai lasciato la Calabria: la storia del fisioterapista Luigi Novello