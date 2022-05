Juventus, vertice Exor alla Continassa: di cosa si è parlato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Juventus, oggi la riunione Exor alla Continassa. Ecco di cosa si è parlato nel quartier generale bianconero Si è tenuta quest’oggi una riunione Exor alla Continassa. Un incontro unicamente legato alla holding, a cui era presente John Elkann ed alcuni ospiti, tra cui i vertici societari della Juve. La presenza dei rappresentanti del club bianconero, in veste di padroni di casa, era slegata dall’argomento del giorno visto che non si è parlato di Juventus ma di possibili investimenti di Exor. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022), oggi la riunione. Ecco disi ènel quartier generale bianconero Si è tenuta quest’oggi una riunione. Un incontro unicamente legatoholding, a cui era presente John Elkann ed alcuni ospiti, tra cui i vertici societari della Juve. La presenza dei rappresentanti del club bianconero, in veste di padroni di casa, era slegata dall’argomento del giorno visto che non si èdima di possibili investimenti di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

