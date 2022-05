Jessica Selassiè è single? Arriva la risposta ai fan

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La vincitrice del Grande Fratello Vip torna a parlare del proprio status sentimentale: ecco come stanno le cose perLa bellissimatorna a parlare su Instagram. La principessa e sorella di Lulù e Clarissa, che si è resa protagonista di un flirt nella casa del GF Vip con Barù, non sarebbe riuscita ad attirare in maniera definitiva a sé l’imprenditore che è stato molto apprezzato nel corso dell’ultima edizione del reality. Anzi, a dirla tutta non ci sarebbe alcun uomo in questa fase della vita di, che interagendo sui social ha dato varie risposte ai fan. Immancabile ovviamente la domanda di rito anche in chiave simpatica: “Sei singol o?”. Netta la: “Mah, entrambi”. Niente da fare dunque con Barù, che nelle scorse ...