AlfredoPedulla : Una preghiera: stop con #Perisic. Funziona sempre così: offerta 4,5 a stagione e non 3. Nessun accordo, nessuna fir… - Inter : Un altro trofeo nella nostra storia. #MadeIt ?????? - AlfredoPedulla : #Corsi: “#Asllani vorremmo tenerlo per un altro anno”. Sarebbe la strategia, già raccontata, del #Milan: prenderlo… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, se con #Perisic sarà addio riecco #Kostic. E c'è anche un altro nome in agenda - Fprime86 : RT @CorSport: #Inter, altro che tensione #scudetto: grigliata dopo l'allenamento ?? -

Tensione scudetto in questa settimana lunghissima che porterà a decidere il titolo solo all'ultima giornata Macché. In casasi fa festa e gruppo. Ci sono infatti da ricordare le vittorie in Supercoppa e la più recente in Coppa Italia. C'è da festeggiare la 'fine della scuola' che sta arrivando con la partita di San ......che le riflessioni che ha fatto la Juve in questa seconda parte di stagione ha visto un... Lui non vorrebbe andare all', per il legame con la ...Guido De Carolis del ‘Corriere della Sera’ è intervenuto alla diretta Twitch della CMIT TV. Con lui abbiamo parlato di Inter, partendo da Perisic e i rumors sulla Juventus fino ai movimenti in attacco ...13 L' Inter vuole formare la coppia composta da Paulo Dybala e Lautaro ... I nerazzurri sono in netto vantaggio e sono pronti a fare di tutto pur di prenderlo e di tenere Lautaro Martinez, altro ...