Il lato buono del Superbonus (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'agevolazione fiscale del 110 per cento non è sempre e soltanto un rompicapo. A Pioltello, periferia di Milano, e a Castel Volturno, nel Casertano, procedono due grandi ristrutturazioni per rendere più vivibili i «quartieri difficili». Nella New York selvaggia degli anni Novanta, la celebre «teoria della finestra rotta» consentì al sindaco Rudolph Giuliani di raddrizzare una metropoli ostaggio della delinquenza. La logica era semplice: una finestra danneggiata, se non riparata in tempo, innesca nei cittadini un meccanismo psicologico di lassismo e di accettazione del degrado che calamita ulteriori forme di criminalità. Stabilendo, così, una equivalenza tra deterioramento dell'arredo urbano e livello di sicurezza. Sarebbe possibile oggi ripetere quell'esperienza? Nel quartiere Satellite di Pioltello (Milano), i Superbonus stanno contribuendo a innescare un circuito ...

