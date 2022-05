Edoardo e Mercedesz, lui frena e lei non molla: “Mi piace davvero. Perché mi ignora?” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Appena arrivata a L’Isola dei Famosi Mercedesz Henger si è subito dichiarata per Edoardo Tavassi. La figlia di Eva si è attaccata molto al naufrago, che però adesso ha preso le distanze dicendo di non fidarsi. Durante un momento di confidenze con Nicolas Vaporidis, Edoardo ha rivelato di essersi sentito preso in giro. “Ora fa il muso e fa l’offesa Perché le ho detto che ho i dubbi. Mi sta esplodendo il cervello, vorrei tornare indietro e agire diversamente. A me lei esteticamente piace, ma tutto il tempo attaccate così a me no, nemmeno dopo due mesi di frequentazione. Nemmeno ci siamo baciati. Vieni in un reality, arrivi da fuori, ti sei lasciata da poche settimane, mi avevi puntato da fuori, dai su non mi fido di lei. Poi faceva il melodramma quando le ho detto che non mi fidavo. Se io ho dei dubbi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 18 maggio 2022) Appena arrivata a L’Isola dei FamosiHenger si è subito dichiarata perTavassi. La figlia di Eva si è attaccata molto al naufrago, che però adesso ha preso le distanze dicendo di non fidarsi. Durante un momento di confidenze con Nicolas Vaporidis,ha rivelato di essersi sentito preso in giro. “Ora fa il muso e fa l’offesale ho detto che ho i dubbi. Mi sta esplodendo il cervello, vorrei tornare indietro e agire diversamente. A me lei esteticamente, ma tutto il tempo attaccate così a me no, nemmeno dopo due mesi di frequentazione. Nemmeno ci siamo baciati. Vieni in un reality, arrivi da fuori, ti sei lasciata da poche settimane, mi avevi puntato da fuori, dai su non mi fido di lei. Poi faceva il melodramma quando le ho detto che non mi fidavo. Se io ho dei dubbi ...

