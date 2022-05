Come creare un server FTP gratis (Di mercoledì 18 maggio 2022) Chi lavora in azienda sa quanto è importante accedere ai file aziendali in ogni momento della giornata, così da poter verificarne il contenuto ed effettuare le modifiche necessarie anche senza accedere fisicamente al PC aziendale. Per l'accesso remoto dei file viene utilizzato il protocollo FTP, nato agli albori delle reti interconnesse ma ancora oggi molto utilizzato per la sua semplicità di configurazione e la sicurezza elevata che è in grado di offrire (visto che può essere utilizzato con connessioni cifrate). Se abbiamo una piccola azienda oppure vogliamo semplicemente avere il nostro personale server FTP a casa spendendo poco o nulla, vediamo , utilizzando computer o dischi fissi già in nostro possesso Come "base" per il server. LEGGI ANCHE -> Come creare un server di stampa ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 18 maggio 2022) Chi lavora in azienda sa quanto è importante accedere ai file aziendali in ogni momento della giornata, così da poter verificarne il contenuto ed effettuare le modifiche necessarie anche senza accedere fisicamente al PC aziendale. Per l'accesso remoto dei file viene utilizzato il protocollo FTP, nato agli albori delle reti interconnesse ma ancora oggi molto utilizzato per la sua semplicità di configurazione e la sicurezza elevata che è in grado di offrire (visto che può essere utilizzato con connessioni cifrate). Se abbiamo una piccola azienda oppure vogliamo semplicemente avere il nostro personaleFTP a casa spendendo poco o nulla, vediamo , utilizzando computer o dischi fissi già in nostro possesso"base" per il. LEGGI ANCHE ->undi stampa ...

