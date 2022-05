C'eravamo tanto odiati. E ora più di prima (Di mercoledì 18 maggio 2022) I rapporti tra Cinque stelle e Partito democratico sono sempre più burrascosi. Nonostante sostengano il governo Draghi, sono agli antipodi sulla guerra in Ucraina e adesso litigano anche sui termovalorizzatori. Eppure l’ex «campo largo» deve resistere: in vista delle elezioni di giugno. I grillini più riottosi pregustano già l’ennesimo ribaltone sotto la canicola: sarà l’estate del Papeete pentastellato. Per carità, l’ex premier con pochette, Giuseppe Conte, non romperà con il Pd dalla gremita Milano Marittima, come fece con lui Matteo Salvini quasi tre anni fa. Ecco, magari dirà addio dalla nostalgica Capalbio, la «piccola Atene», che è solito frequentare con la bella Olivia. Comunque sia: tra il lusco e il brusco, i giallorossi vanno verso il divorzio ufficiale. S’erano tanto amati? Macché: un odio viscerale ha sempre pervaso i tumultuosi rapporti. Fin dai tempi in ... Leggi su panorama (Di mercoledì 18 maggio 2022) I rapporti tra Cinque stelle e Partito democratico sono sempre più burrascosi. Nonostante sostengano il governo Draghi, sono agli antipodi sulla guerra in Ucraina e adesso litigano anche sui termovalorizzatori. Eppure l’ex «campo largo» deve resistere: in vista delle elezioni di giugno. I grillini più riottosi pregustano già l’ennesimo ribaltone sotto la canicola: sarà l’estate del Papeete pentastellato. Per carità, l’ex premier con pochette, Giuseppe Conte, non romperà con il Pd dalla gremita Milano Marittima, come fece con lui Matteo Salvini quasi tre anni fa. Ecco, magari dirà addio dalla nostalgica Capalbio, la «piccola Atene», che è solito frequentare con la bella Olivia. Comunque sia: tra il lusco e il brusco, i giallorossi vanno verso il divorzio ufficiale. S’eranoamati? Macché: un odio viscerale ha sempre pervaso i tumultuosi rapporti. Fin dai tempi in ...

