Centrodestra compatto su Craxi,ma day after vertice è al veleno (Di mercoledì 18 maggio 2022) E' quasi ironico. Il giorno dopo il disastroso incontro di Arcore - quello che avrebbe dovuto essere del disgelo e si è trasformato nel vertice del livore, i tre partiti del Centrodestra si ritrovano ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) E' quasi ironico. Il giorno dopo il disastroso incontro di Arcore - quello che avrebbe dovuto essere del disgelo e si è trasformato neldel livore, i tre partiti delsi ritrovano ...

Advertising

giovannizagni : RT @federicogonza7: #Pd e #M5s uniti in due città su tre. Cdx compatto nella maggioranza delle città. #Azione in alcuni centri si allea co… - Open_gol : M5s e Pd in commissione potevano contare sugli stessi voti del centrodestra compatto. L’ago della bilancia sono sta… - PapaItaliano4 : RT @federicogonza7: #Pd e #M5s uniti in due città su tre. Cdx compatto nella maggioranza delle città. #Azione in alcuni centri si allea co… - PagellaPolitica : RT @federicogonza7: #Pd e #M5s uniti in due città su tre. Cdx compatto nella maggioranza delle città. #Azione in alcuni centri si allea co… - federicogonza7 : #Pd e #M5s uniti in due città su tre. Cdx compatto nella maggioranza delle città. #Azione in alcuni centri si allea… -