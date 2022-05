Calcio: Cristante, 'vincere la Conference per aprire un ciclo' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "C'è grande emozione, sono partite che aspetti per tutta la carriera. Daremo tutto per vincere e iniziare un ciclo". Così il centrocampista della Roma Bryan Cristante nel corso del media day a una settimana dalla finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord. “Siamo carichi -aggiunge Cristante-. Ora inizia anche il caldo e la stanchezza ci sta ma la finale ti porta motivazioni e la stanchezza non si farà sentire. vincere aiuta a vincere e a creare la mentalità. Quando giochi una finale europea così devi dare tutto quello che hai”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "C'è grande emozione, sono partite che aspetti per tutta la carriera. Daremo tutto pere iniziare un". Così il centrocampista della Roma Bryannel corso del media day a una settimana dalla finale diLeague a Tirana contro il Feyenoord. “Siamo carichi -aggiunge-. Ora inizia anche il caldo e la stanchezza ci sta ma la finale ti porta motivazioni e la stanchezza non si farà sentire.aiuta ae a creare la mentalità. Quando giochi una finale europea così devi dare tutto quello che hai”.

