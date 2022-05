Bonetti | Juventus | “Problemi di organizzazione e selezione | non è più come una volta”

(Di mercoledì 18 maggio 2022)– Ivano, ex calciatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttomercatoweb, parlando delle strategie di mercato del club bianconero. Ecco quanto affermato. “L’operato della Juve non è piùuna, il mercato la Juve lo faceva con cinque mesi di anticipo e nessuno sapeva nulla. Ora puntare su cavalli di ritorno o giocatori svincolati diventa un gioco alla scommessa perché vuol dire che è frutto di un last minute e non di. Al di là dei giocatori che stanno trattandoDi Maria che ha qualità ed è fortissimo,strategia non mi fa impazzire. Pogba? Si va a tentativi e si pensa di prendere svincolati o cavalli di ritorno all’ultimo minuto. Non è frutto di ...

Campionato Primavera, Juventus 3:1 Spal Bonetti su assist di Mulazzi

...U19 - Senko, Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi, Mbangula, Omic, Sekularac, Iling - Junior, Chibozo, Turco. A disp.: Scaglia, Turicchia, Citi, Hasa, Cerri,, Mulazzi, Fiumanò, ...Lasi riprende velocemente dal colpo subito e parte alla carica per buona parte della ...il punteggio sfruttando un'altra azione letale in ripartenza che premia la corsa di. Le ultime ... ESCLUSIVA TMW - Bonetti: "Juve, la strategia futura non mi fa impazzire. Il last-minute non va bene" Nel corso del TMW News è intervenuto Ivano Bonetti, ex calciatore di Samp e Juventus e con lui abbiamo parlato inizialmente dei blucerchiati: "Lunedì ho visto una Samp alleggerita dalla necessità di ...La Spal saluta il campionato Primavera 1 con una sonora sconfitta sul campo della Juventus. La squadra di Mandelli se la gioca a viso aperto, passando in vantaggio in avvio col messicano Wilke Braams.