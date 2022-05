Alfonso Signorini riceve una lettera contro Manuel e Franco Bortuzzo e lui replica così

(Di mercoledì 18 maggio 2022)al suo settimanale “Chi” si lascia andare ad un proprio pensiero personale su un fatto avvenuto, mentre nella seconda, Lettere al Direttore, risponde ad alcune email ricevute in redazione. Questa settimana ha deciso dire ad un lettore che gli ha scritto un pensieroe suo padre. Nel dettaglio

Advertising

beatric12603282 : RT @againsadly: c’è chi ha questo e c’è chi ha un “vediamo” molto discutibile detto ad alfonso signorini io la devo proprio smettere https:… - dramal0ve : RT @againsadly: c’è chi ha questo e c’è chi ha un “vediamo” molto discutibile detto ad alfonso signorini io la devo proprio smettere https:… - sottounautobus : RT @againsadly: c’è chi ha questo e c’è chi ha un “vediamo” molto discutibile detto ad alfonso signorini io la devo proprio smettere https:… - Amici22_ : RT @againsadly: c’è chi ha questo e c’è chi ha un “vediamo” molto discutibile detto ad alfonso signorini io la devo proprio smettere https:… - zazoomblog : Alfonso Signorini commenta la rottura tra Manuel e Lulù: cosa ne pensa il conduttore - #Alfonso #Signorini… -

Fanpage.it

... non ci sarà neppure Amanda Lear Sempre TvBlog.it , dopo aver rivelato che Cristiano Malgioglio pare non sarà opinionista della prossima edizione del reality show condotto da, ha ...interviene sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù per la prima volta. Il nuotatore ha lasciato la principessa conosciuta dentro la casa del Grande Fratello Vip con un comunicato ... Alfonso Signorini sul comportamento di Manuel Bortuzzo: “Bisogna saper gestire la fama” Alfonso Signorini torna a prendere le difese di Manuel Bortuzzo. Il conduttore del GF Vip, che ha voluto con tutte le proprie forze il nuotatore nell’ultima edizione del reality, è intervenuto nella ...E’ partito il toto-nomi sui possibili nuovi opinionisti del Gf Vip. Signorini avrebbe già scelto. L’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia.