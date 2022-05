Ultime Notizie Roma del 17-05-2022 ore 11:10 (Di martedì 17 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio ho raggiunto l’accordo su una tregua mariupol sono stati evacuati i primi 264 militari ucraini da l’acciaieria di piano saranno i nostri ragazzi l’Ucraina ha bisogno di eroi via commenta tedeschi Aggiungendo che ora la massima attività diplomatica continuo in altre aree del paese i difensori di Mario Polo sono gli eroi del nostro tempo sono per sempre nella storia mentre tenevano posizioni sua giusta l’hanno impedito esercito russo di trasferire Fino a 17 battaglioni tappi circa ventimila soldati in altre aree impedito la conquista rapida di zaporizzja l’accesso al confine amministrativo delle regioni di donne X da polizia Ha dichiarato lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine citato da un rinforzo nella notte missini anno hanno sparato contro una base ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio ho raggiunto l’accordo su una tregua mariupol sono stati evacuati i primi 264 militari ucraini da l’acciaieria di piano saranno i nostri ragazzi l’Ucraina ha bisogno di eroi via commenta tedeschi Aggiungendo che ora la massima attività diplomatica continuo in altre aree del paese i difensori di Mario Polo sono gli eroi del nostro tempo sono per sempre nella storia mentre tenevano posizioni sua giusta l’hanno impedito esercito russo di trasferire Fino a 17 battaglioni tappi circa ventimila soldati in altre aree impedito la conquista rapida di zaporizzja l’accesso al confine amministrativo delle regioni di donne X da polizia Ha dichiarato lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine citato da un rinforzo nella notte missini anno hanno sparato contro una base ...

