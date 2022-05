The Sandman: un teaser di Netflix svela Gwendoline Christie nei panni di Lucifero (Di martedì 17 maggio 2022) svelato il volto del Lucifero di Gwendoline Christie in un nuovo teaser delle produzioni Netflix che anticipa alcune clip della serie The Sandman. Netflix ha svelato il look del Lucifero di Gwendoline Christie nell'attesa serie The Sandman, ispirata al fumetto di Neil Gaiman, in un teaser dedicato agli show e ai film in arrivo sulla piattaforma streaming. Il teaser contiene anche immagini di Stranger Things 4, The Umbrella Academy, Sweet Tooth e altro. Lucifero è un personaggio importante di The Sandman. Come incarnazione immortale di sogni e storie, Morpheus (Tom Sturridge) ha spesso rapporti con altri ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022)to il volto deldiin un nuovodelle produzioniche anticipa alcune clip della serie Thehato il look deldinell'attesa serie The, ispirata al fumetto di Neil Gaiman, in undedicato agli show e ai film in arrivo sulla piattaforma streaming. Ilcontiene anche immagini di Stranger Things 4, The Umbrella Academy, Sweet Tooth e altro.è un personaggio importante di The. Come incarnazione immortale di sogni e storie, Morpheus (Tom Sturridge) ha spesso rapporti con altri ...

