Studente accoltellato mentre era in classe: è in prognosi riservata (Di martedì 17 maggio 2022) Uno Studente di 13 anni è stato accoltellato alla schiena mentre era in classe. Il fatto è accaduto in una scuola media della provincia di Napoli. Forse a ferirlo un compagno di classe. I carabinieri indagano per capire la dinamica dell'accaduto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) Unodi 13 anni è statoalla schienaera in. Il fatto è accaduto in una scuola media della provincia di Napoli. Forse a ferirlo un compagno di. I carabinieri indagano per capire la dinamica dell'accaduto. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Studente accoltellato mentre era in classe: è in prognosi riservata - VesuvioLive : Melito, studente di terza media accoltellato in classe da coetaneo: portato al Santobono - occhio_notizie : ?? Studente di 12 anni accoltellato durante la lezione da un compagno: shock in #Campania | -