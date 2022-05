Regolamento quarti di finale playoff Serie C | come funziona | chi passa in semifinale

(Di martedì 17 maggio 2022) Tutto pronto per idi(o secondo turno della fase nazionale) deidiC 2021/2022. Feralpi Salò-Reggiana, Monopoli-Catanzaro, Juventus U23-Padova e Virtus Entella-Padova. Ma cosa prevede ilper questo turno del torneo? “Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra testa di”. Quindi niente supplementari, ma un riconoscimento per la squadra meglio ...

Advertising

CaiaVince : RT @CiroAnatriello: @nili987 @MGuardasole Con il regolamento attuale il Napoli con i suoi piazzamenti avrebbe disputato 16 Champions e 11 U… - CiroAnatriello : @nili987 @MGuardasole Con il regolamento attuale il Napoli con i suoi piazzamenti avrebbe disputato 16 Champions e… - AkiraFudo75 : @Omar75na @sscnapoli @ADeLaurentiis Ma che con una partita la Supercoppa è trofeo? La coppa Italia (con l'attuale r… -

...parità verranno calciati i tiri di rigore secondo le modalità previste dal vigente. Di ... Neidi Finale il Real Gazzi vittorioso (2 - 1) nella gara di andata, rimonta al ritorno (3 - ...Reso noto il tabellone deidi Finali del Campionato Regionale Juniores, il Città di Taormina dall'urna ha pescato la ...Domenica 22 Maggio 2002 con fischio d'inizio alle ore 16.00: In ...Aggiornamenti in diretta FeralpiSalò-Reggiana. La FeralpiSalò ospita al Turina la Reggiana per l'andata dei Quarti di Finale dei Play Off ...In scena questa sera, martedì 17 maggio 2022, l’andata dei Quarti di Finale dei Play Off di Serie C 2021/22. Di seguito tutti i dettagli, il tabellone dei Play Off, il regolamento e gli aggiornamenti ...