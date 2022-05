Per la presidente dei Gip di Milano, la legge è migliorabile ma serve il dialogo con partiti e cittadini (Di martedì 17 maggio 2022) «Non ho scioperato. Una scelta molto sofferta, ma non mi sentivo di farlo». Ezia Maccora, presidente aggiunta dei Gip di Milano, spiega a Repubblica perché non ha partecipato allo sciopero delle toghe indetto dall’Associazione nazionale magistrati contro la riforma dell’ordinamento giudiziario approvata dalla Camera e ora in esame al Senato. Il primo dopo 12 anni. E i numeri dicono che l’astensione, in effetti, non è riuscita. La soglia del 50% non è stata neanche sfiorata. A scioperare, spiega il Corriere, sono state soprattutto le toghe giovani e i piccoli uffici (picchi del 90% a Busto Arsizio e Nola, 73% il distretto di Bologna), ma pochissimo i magistrati più anziani e le sedi grandi. «Lo sciopero come forma di protesta è sempre stata l’extrema ratio, strumento da usare con massima cautela…», dice Maccora. «Ho parlato con molti colleghe e colleghi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) «Non ho scioperato. Una scelta molto sofferta, ma non mi sentivo di farlo». Ezia Maccora,aggiunta dei Gip di, spiega a Repubblica perché non ha partecipato allo sciopero delle toghe indetto dall’Associazione nazionale magistrati contro la riforma dell’ordinamento giudiziario approvata dalla Camera e ora in esame al Senato. Il primo dopo 12 anni. E i numeri dicono che l’astensione, in effetti, non è riuscita. La soglia del 50% non è stata neanche sfiorata. A scioperare, spiega il Corriere, sono state soprattutto le toghe giovani e i piccoli uffici (picchi del 90% a Busto Arsizio e Nola, 73% il distretto di Bologna), ma pochissimo i magistrati più anziani e le sedi grandi. «Lo sciopero come forma di protesta è sempre stata l’extrema ratio, strumento da usare con massima cautela…», dice Maccora. «Ho parlato con molti colleghe e colleghi ...

