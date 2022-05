Napoli, minori accoltellati a Marechiaro: fermato 16enne figlio di un boss (Di martedì 17 maggio 2022) È cominciato con uno scambio di insulti sui social. Poi, dopo diversi mesi, i due si sono ritrovati uno di fronte all’altro a Marechiaro, sulla spiaggia dello Scoglione. Così si sono affrontati, sotto gli occhi increduli dei presenti, fino a quando non sono stati estratti i coltelli. Napoli, minori accoltellati a Marechiaro: fermato 16enne figlio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 17 maggio 2022) È cominciato con uno scambio di insulti sui social. Poi, dopo diversi mesi, i due si sono ritrovati uno di fronte all’altro a, sulla spiaggia dello Scoglione. Così si sono affrontati, sotto gli occhi increduli dei presenti, fino a quando non sono stati estratti i coltelli.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

