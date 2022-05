Napoli, installa un’app sul cellulare della ex per seguirla: arrestato 19enne (Di martedì 17 maggio 2022) Non aveva nessuna intenzione di lasciarla in pace nonostante la loro relazione fosse finita già da un pò di tempo. Pretendeva di sapere tutti gli spostamenti e le controllava sempre il telefono. Per questo motivo un ragazzo di 19 anni di Scampia è stato arrestato dopo essere stato denunciato dalla sua ex fidanzata per atti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 17 maggio 2022) Non aveva nessuna intenzione di lasciarla in pace nonostante la loro relazione fosse finita già da un pò di tempo. Pretendeva di sapere tutti gli spostamenti e le controllava sempre il telefono. Per questo motivo un ragazzo di 19 anni di Scampia è statodopo essere stato denunciato dalla sua ex fidanzata per atti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

FabrizioPace1 : RT @ilmetropolitan: #Napoli, #Scampia: installa un’#app sul #cellulare della #ex per seguirla. Arrestato - - ilmetropolitan : #Napoli, #Scampia: installa un’#app sul #cellulare della #ex per seguirla. Arrestato - - Torrechannelit : Napoli – Installa un’app sul cellulare della ex per seguirla: arrestato - ottopagine : Scampia, installa un'app sul cellulare della ex per seguirla: arrestato #Napoli - bassairpinia : NAPOLI. Scampia: installa un’app sul cellulare della ex per seguirla. Arrestato. - -