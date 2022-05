Monopoli-Catanzaro Calcio serie C | playoff

(Di martedì 17 maggio 2022) Si giocano le partite di andata per i quarti di finalenel campionato didiC. L’unica pugliese in lizza, il, ospita (ore 20,30) il. Ritorno sabato al “Ceravolo”. Ilnon può permettersi neanche la parità di risultati nei 180?: passerebbero i calabresi. Peraltro i biancoverdi, compiuta l’impresa di eliminare il Cesena, hanno tutta l’intenzione di continuare così. L'articolo C: proviene da Noi Notizie..

L'attesa è stata lunga, infinita e non semplice da scandire. Ma è terminata ora e già si contano i secondi per l'esordio delai playoff con la sfida di domani contro il" calcio d'inizio ore 20.30 " pronta a calamitare l'attenzione di un'intera città. Dalla tana delle gabbianelle, infelice lido quest'anno ...... e si invita a controllare direttamente sul sito deie/o in ricevitoria) CLASSIFICA DEI ... tra di esse, la più recente è datata 26 aprile e proviene da, in Calabria. Vincite degne ...Si giocano le partite di andata per i quarti di finale playoff nel campionato di calcio di serie C. L’unica pugliese in lizza, il Monopoli, ospita (ore 20,30) il Catanzaro. Ritorno sabato al “Ceravolo ...Come l’ultimo arrivato al ballo che senza pensarci due volte va a prendersi la pista, l’invitato alla festa che da subito vuole esserne protagonista. Abbiamo sofferto tanto per quello scivolone – l’am ...