Marotta: «Ho avuto contatti con Allegri. Inzaghi all'Inter? Ecco come è nata» (Di martedì 17 maggio 2022) L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha raccontato così la scelta del club di puntare su Simone Inzaghi dopo l'addio di Antonio Conte. Le sue parole al Corriere dello Sport. RETROSCENA – «Prima di prendere Inzaghi, c'è stato un contatto con Allegri. Non immaginavamo che ci fosse la disponibilità di Simone a venire (era a un passo dal rinnovo con la Lazio, ndr), mentre Max era libero e rappresentava sicuramente un profilo interessante, quindi ci abbiamo parlato. Inzaghi? L'abbiamo chiamato non sapendo che era a cena (con Lotito, ndr) e Simone chiaramente era un po' imbarazzato. Devo dire che in questo caso la tempestività e l'intuizione da ...

