L'insulto "religioso" comprende tutti gli altri

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 17 maggio 2022) “Piccolo borghese maschilista retrogrado”. Quanto retrogradi bisogna essere per ingiuriarmi così? In quale decennio vive, a quale ingiallito vocabolario attinge un simile progressista? Più interessante, formulata da altro malevolo, è la sequenza “spocchioso, borioso, sessista,”. Costui qualcosa ha intuito: l’” puòrli. Quando Gesù dice “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci” trasforma noi discepoli in proprietari di perle e un po’ boriosi ci fa diventare. Quando dice “Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi” ci insegna la sprezzatura che se non è spocchia lo può sembrare. Con la domanda retorica di Matteo 19,4 ...