Libia | l’appello di Amnesty e Asgi | “Memorandum va stralciato | modifiche impossibili Basta con foglia di fico delle organizzazioni internazionali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Non possonore le promesse di modifica del, già sbandierate più volte dal governo e dalla Farnesina, finite sempre nel vuoto, mai accettate dallae comunque considerate “insufficienti”. Né puòre, rilancianointernational e, la “didella presenza”, dall’Unhcr (l’Alto commissariatoNazioni Unite per i rifugiati) all’Oim (l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), incapaci di “garantire la tutela dei diritti umani nel territorio libico”. Dopo oltre cinque anni dal 2 febbraio 2017, data che segnò l’entrata in vigore del contestatotra Italia e ...