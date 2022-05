La morte di Raffaella Maietta, un giallo da risolvere: qualcuno l’ha spinta a suicidarsi? (Di martedì 17 maggio 2022) E’ un vero e proprio giallo quello che arriva da Marcianise. Nel paese tutti si chiedono che cosa possa esser successo a Raffaella Maietta, morta travolta da un treno. I suoi figli sono stati i primi a ipotizzare che la donna non si è suicidata ma allora, che cosa è successo? Un incidente o qualcosa di ben peggiore, magari una istigazione al suicidio? E’ quello sui cui si indaga cercando di capire che cosa è successo davvero il 5 maggio, il giorno in cui Raffaella è morta. Dodici giorni dopo il fatto, non è emerso ancora nulla di particolarmente rilevante su questa vicenda, fondamentali saranno le immagini delle telecamere della stazione e anche le analisi fatte sul cellulare della donna. Quello che lascia pensare a qualcosa di diverso da un possibile incidente, è quello che gli investigatori hanno scoperto sulla vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 maggio 2022) E’ un vero e proprioquello che arriva da Marcianise. Nel paese tutti si chiedono che cosa possa esser successo a, morta travolta da un treno. I suoi figli sono stati i primi a ipotizzare che la donna non si è suicidata ma allora, che cosa è successo? Un incidente o qualcosa di ben peggiore, magari una istigazione al suicidio? E’ quello sui cui si indaga cercando di capire che cosa è successo davvero il 5 maggio, il giorno in cuiè morta. Dodici giorni dopo il fatto, non è emerso ancora nulla di particolarmente rilevante su questa vicenda, fondamentali saranno le immagini delle telecamere della stazione e anche le analisi fatte sul cellulare della donna. Quello che lascia pensare a qualcosa di diverso da un possibile incidente, è quello che gli investigatori hanno scoperto sulla vita ...

