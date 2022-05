Il futuro (e il presente) del lobbying è nel digitale e nei dati (Di martedì 17 maggio 2022) Come adattare a un presente sempre più legato alle innovazioni tecnologiche un mondo, come quello della rappresentanza di interessi, per molti ancora legato principalmente alle relazioni interpersonali? Questo è stato uno dei temi al centro del dibattito che, nel pomeriggio di giovedì 12 maggio, ha fatto da contorno alla presentazione del libro “Digital lobbying. Gestire strategicamente le relazioni istituzionali attraverso smart data e strumenti digitali”, scritto a quattro mani da Claudio Di Mario, founding partner di ADL Consulting, e Marialessandra Carro, partner di ADL Consulting, ed edito da Carocci Editore. All’evento, organizzato dal Club delle Relazione Esterne e ospitato dal Centro Studi Americani nella suggestiva cornice di Palazzo Mattei di Giove nel centro di Roma, hanno partecipato i due autori, Daria Perrotta (capo di Gabinetto di ... Leggi su formiche (Di martedì 17 maggio 2022) Come adattare a unsempre più legato alle innovazioni tecnologiche un mondo, come quello della rappresentanza di interessi, per molti ancora legato principalmente alle relazioni interpersonali? Questo è stato uno dei temi al centro del dibattito che, nel pomeriggio di giovedì 12 maggio, ha fatto da contorno alla presentazione del libro “Digital. Gestire strategicamente le relazioni istituzionali attraverso smart data e strumenti digitali”, scritto a quattro mani da Claudio Di Mario, founding partner di ADL Consulting, e Marialessandra Carro, partner di ADL Consulting, ed edito da Carocci Editore. All’evento, organizzato dal Club delle Relazione Esterne e ospitato dal Centro Studi Americani nella suggestiva cornice di Palazzo Mattei di Giove nel centro di Roma, hanno partecipato i due autori, Daria Perrotta (capo di Gabinetto di ...

