Ex marito le diede fuoco: confermati 18 anni per Ciro Russo (Di martedì 17 maggio 2022) È stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere Ciro Russo, l'uomo che tre anni fa tentò di uccidere la ex moglie dandole fuoco. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di ...

