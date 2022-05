Concessioni balneari, maggioranza e governo ancora in stallo. E sette deputati alla Consulta: “Annullare la sentenza del Consiglio di Stato” (Di martedì 17 maggio 2022) Il governo deve mediare sulle Concessioni balneari per non rimanere ancora incagliato sul ddl Concorrenza. E intanto un gruppo di parlamentari solleva un conflitto di attribuzione e chiede alla Consulta di disapplicare la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito il 31 dicembre 2023 come termine in cui “cesseranno di produrre effetti” quelle attuali. La maggioranza ora è quindi in attesa della proposta di mediazione, scenario ipotizzato durante una riunione tra i due relatori (Collina del Pd e Ripamonti della Lega) con il viceministro del Mise Gilberto Pichetto e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Secondo quanto si apprende tocca ora al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Ildeve mediare sulleper non rimanereincagliato sul ddl Concorrenza. E intanto un gruppo di parlamentari solleva un conflitto di attribuzione e chiededi disapplicare ladeldiche ha stabilito il 31 dicembre 2023 come termine in cui “cesseranno di produrre effetti” quelle attuali. Laora è quindi in attesa della proposta di mediazione, scenario ipotizzato durante una riunione tra i due relatori (Collina del Pd e Ripamonti della Lega) con il viceministro del Mise Gilberto Pichetto e il sottosegretarioPresidenza delRoberto Garofoli. Secondo quanto si apprende tocca ora al ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Concessioni balneari, maggioranza e governo ancora in stallo. E sette deputati alla Consulta: “Annullare la sentenza d… - fattoquotidiano : Concessioni balneari, maggioranza e governo ancora in stallo. E sette deputati alla Consulta: “Annullare la sentenz… - EZanchini : RT @GioFaggionato: Il consiglio di stato dá ragione al @ComunediLecce sui balneari: approvata la scadenza delle concessioni al 2023. Dopo a… - guidogentili1 : 19 maggio-12 giugno, dalle armi per #Ukraine? a elezioni comunali passando per le concessioni balneari. Politica i… - profgviesti : RT @GioFaggionato: Il consiglio di stato dá ragione al @ComunediLecce sui balneari: approvata la scadenza delle concessioni al 2023. Dopo a… -