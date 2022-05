Camorra | resta ai domiciliari consigliere comunale Lecce

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –agli arrestiAndrea Guido, ildiagli arto dal 20 aprile scorso nell’ambito del maxi blitz antidella Procura di Napoli contro il clan Moccia. I giudici della Decima sezione del collegio del Tribunale del Riesame di Napoli hanno rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dai legali del politico salentino. Guido, 44 anni, è accusato corruzione con aggravante mafiosa, per fatti risalenti al 2017 quando ricopriva il ruolo di assessore all’ambiente della Giuntaguidata dall’allora sindaco Paolo Perrone. E’ accusato di aver favorito un’azienda di Afragola ritenuta il braccio economico del clan in cambio di cinquemila euro. Quando ...

Resta ai domiciliari l'ex assessore Andrea Guido ... ha respinto l'accusa di corruzione contestatagli in concorso con Guido ed ha negato qualsiasi rapporto con la camorra.Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato gli arresti domiciliari per l'ex assessore all'Ambiente e attuale consigliere comunale (sospeso) Andrea Guido, coinvolto in ...