Berlusconi “Centrodestra è assolutamente unito” (Di martedì 17 maggio 2022) MILANO ITALPRESS – Matteo Salvini ha detto che è stata ‘un'ottima giornatà? “E' stata un'ottima giornata, perchè era da tanto tempo che non ci vedevamo e non ci sedevamo allo stesso tavolo per tutti gli impegni che hanno i leader di ogni partito. Finalmente oggi siamo riusciti a combinare questo incontro e, quindi, abbiamo deciso anche di rivederci. Il Centrodestra è assolutamente unito”. Lo ha detto oggi il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo il vertice tenutosi nel pomeriggio con il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, e la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Villa San Martino, residenza di Arcore dell'ex premier. “Solo un pazzo potrebbe mandare all'aria la coalizione.”E' evidente che se si disunisce perderemmo le elezioni, vincerebbe la sinistra”, ha aggiunto ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) MILANO ITALPRESS – Matteo Salvini ha detto che è stata ‘un'ottima giornatà? “E' stata un'ottima giornata, perchè era da tanto tempo che non ci vedevamo e non ci sedevamo allo stesso tavolo per tutti gli impegni che hanno i leader di ogni partito. Finalmente oggi siamo riusciti a combinare questo incontro e, quindi, abbiamo deciso anche di rivederci. Il”. Lo ha detto oggi il leader di Forza Italia, Silvio, dopo il vertice tenutosi nel pomeriggio con il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, e la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Villa San Martino, residenza di Arcore dell'ex premier. “Solo un pazzo potrebbe mandare all'aria la coalizione.”E' evidente che se si disunisce perderemmo le elezioni, vincerebbe la sinistra”, ha aggiunto ...

