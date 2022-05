“Alla scoperta del museo” | ricerca sull’ambiente e visita in un’UdA per la Primaria

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 17 maggio 2022) Ogni anno, dal 1977, l’ICOM organizza la Giornata Internazionale dei Musei. L'obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei (IMD) è quello di sensibilizzare sul fatto che i musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e, principalmente, di sviluppo della comprensione e della cooperazione reciproche. È organizzato, annualmente, il 18 maggio. In tutto il mondo, sempre più musei, l’Italia è tra le prime nazioni al mondo in questo senso, partecipanoGiornata Internazionale dei Musei. Nel 2019 hanno partecipato all'evento oltre 37.000 musei in circa 158 paesi e territori. Ogni anno ha un tema specifico. Per il 2022 è: Il potere dei musei. L'articolo .