Wheeler Yuta | “Ho detto a mia madre di non guardare il mio match con Jon Moxley”

(Di lunedì 16 maggio 2022) In un’intervista con Wrestling Inc,ha parlato dei lati negativi del sanguinare durante undi wrestling, come ha fatto lui stesso il mese scorso nel suo incontro con Jona AEW Rampage. “È stato molto doloroso“, ha. “Poi, una cosa che non ti dicono quando questo succede in un, è che non riesci a vedere niente. Per questo, lottare quelè stata molto dura, mi sentivo cieco. Alla fine ho capito che pulendomi una specifica parte dell’occhio sarei riuscito a vederci qualcosa, ma a parte quello stavo semplicemente passandomi il sangue direttamente sugli occhi per la maggior parte del“. La violenza e il sangue in AEWha anche parlato del ruolo che ha il ...

Wheeler Yuta is relatively new on the mainstream wrestling scene but has made a name for himself in AEW and on NJPW Strong. He is the current ROH Pure Champion and has recently jo ...