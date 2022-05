Smartphone | attenzione a queste app | la vostra batteria è a serio rischio

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 16 maggio 2022) Se utilizzate molto il vostrofareste meglio a porresuapp: laè inpericolo. Loè diventato uno strumento indispensabile per la vita di tutti i giorni e lo è ancor di più se per lavoro o esigenze personali siete costretti a spostarvi continuamente. Quando siete in viaggio, infatti, lonon è solo uno strumento per passare il tempo, ma anche un ottimo sostituto di device fissi come il computer. Ci sono occasioni in cui, infatti, non potete facilmente utilizzare il vostro portatile e lodiventa l’unico strumento con il quale comunicare o mandare avanti dei lavori che non possono essere rimandati. In simili situazioni è necessario che la ...