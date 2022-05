Sampdoria-Fiorentina stasera in tv | canale | orario e streaming Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tutto pronto per, match della trentasettesima giornata diA, in programmaalle 18:30 nella cornice dello stadio Ferraris. La partita, diretta dall’arbitro Mariani, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Lagià salva è, insieme allo Spezia, una delle due formazioni che non ha pareggiato alcun incontro in casa inA nel. Di fronte c’è unache ha bisogno di una vittoria per continuare la sua corsa europea. La viola ha subito gol in ciascuna delle ultime 14 trasferte di campionato ma ha vinto sette delle ultime nove gare diA contro avversarie che occupano ...