Sampdoria-Fiorentina | Colley a brutto muso con Mariani | espulso | salta l’Inter

(Di lunedì 16 maggio 2022) Serata di festa per lache, da poche ore certa della salvezza, ha potuto giocare con la testa libera la sfida contro la. Il risultato è netto, un 4-1 che rende bene l’idea di quanto sia importante giocare con leggerezza dopo aver vissuto il rischio di venire risucchiati dalla lotta per la salvezza. Un clima di festa rovinato nel finale dalla follia di: il centrale difensivo, infatti, si rivolge anei confronti del direttore di gara, reo, apparentemente, di non aver fermato l’azione dellaper un presunto fallo precedente. Volano parole pesanti, con l’arbitro che non può fare altro che estrarre il cartellino rosso. Tutto ciò al 95?, quindi con la partita ampiamente chiusa; e settimana prossima c’è la partita ...

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/…

**Calcio: Serie A, Sampdoria cala il poker 4-1 alla Fiorentina**

#SampdoriaFiorentina, #Colley a brutto muso con #Mariani: espulso al 95', salta l'#Inter

Sampdoria-Fiorentina 4-1: clamorosa sconfitta dei viola che or rischiano di perdere l'Europa

La #Fiorentina cade a #Genova ?? La #Samp stravince davanti al proprio pubblico ?? In caso di vittoria a #Torino…

