Questa settimana al cinema 16 maggio – 22 maggio

(Di lunedì 16 maggio 2022) Scopriamo insieme quali sono i film in uscita neiitaliani nelladal 16al 22. THE RESCUE Regia di Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi Genere Documentario Produzione Gran Bretagna, Stati Uniti, 2021 Durata 107 min Data di uscita 162022 LA FORTUNA DI NIKUKO Regia di Ayumu Watanabe Genere Animazione Produzione Giappone, 2021 Durata 97 min Data di uscita 162022 ELIZABETH Regia di Roger Michell Genere Documentario Produzione Gran Bretagna, 2022 Durata 100 min Data di uscita 162022 LA BICICLETTA E IL BADILE Regia di Alberto Valtellina, Maurizio Panseri Genere Documentario Produzione Italia, 2022 Durata 90 min Data ...

mattina avevo il cuore che batteva a mille. Non vedevo l'ora di vederti entrare da quel ... va bè a parte la serata disco, per rifare quella aspetterei qualche. Ti Amo, amo le nostre ......della Regione Lombardia non c'entra con la guerra in Ucraina di cui molto discutiamo in... Qualchedopo il governo decise una linea dura per contrastare la pandemia, ma restavano nella ...