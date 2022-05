Pistoia, trova la fidanzata in casa con un altro uomo e la accoltella: lei è in prognosi riservata (Di lunedì 16 maggio 2022) Avrebbe sorpreso in casa la sua compagna con un altro uomo e avrebbe perso la testa. Così avrebbe preso un coltello da cucina e un piccolo attrezzo da giardinaggio e si sarebbe scagliato... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 16 maggio 2022) Avrebbe sorpreso inla sua compagna con une avrebbe perso la testa. Così avrebbe preso un coltello da cucina e un piccolo attrezzo da giardinaggio e si sarebbe scagliato...

Advertising

repubblica : Pistoia, trova la fidanzata in casa con un altro e la accoltella - willycuba65 : RT @repubblica: Pistoia, trova la fidanzata in casa con un altro e la accoltella - asessuato : RT @Maria15112786: Assassini incapaci di gestire le emozioni Pistoia, trova la fidanzata in casa con un altro e la accoltella - luciano55321084 : PISTOIA Trova la fidanzata in casa con un altro uomo e la accoltella: la donna è in gravi condizioni La donna, 37 a… - neXtquotidiano : Il 40enne che accoltella la fidanzata a Pistoia perché la trova con un altro uomo -