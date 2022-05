Pandemia, boom in Nord Corea: il virus portato dai contrabbandieri (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sarebbero un milione di casi: niente test né vaccini. Il regime, che aveva sempre negato i contagi, se la prende con i medici. Le infezioni legate ai traffici con la Cina Leggi su corriere (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sarebbero un milione di casi: niente test né vaccini. Il regime, che aveva sempre negato i contagi, se la prende con i medici. Le infezioni legate ai traffici con la Cina

Advertising

Parpiglia : RT @Corriere: Pandemia, boom in Nord Corea: il virus portato dai contrabbandieri - crispadafora : RT @Corriere: Pandemia, boom in Nord Corea: il virus portato dai contrabbandieri - Corriere : Pandemia, boom in Nord Corea: il virus portato dai contrabbandieri - Luxgraph : Pandemia, boom in Nord Corea: il virus portato dai contrabbandieri #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - QuelloKeSbrocca : medica. infatti dopo il primo anno di pandemia si è avuto un boom di iscrizioni ai corsi di medicina. questo ci per… -