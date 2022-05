Michael Masi torna in F1? "Ha commesso un errore ma...": la bomba che scuote il circuito (Di lunedì 16 maggio 2022) Michael Masi torna in F1, a pochi mesi dai fatti di Abu Dhabi che hanno condizionato la lotta Red Bull-Mercedes? L'incredibile ipotesi l'ha confermata il fresco presidente della Fia, subentrato a dicembre a Jean Todt, Mohammed Bin Sulayem, che parla di un possibile ruolo nel Circus riguardante l'ex Direttore Corse australiano: “Non mi sono sbarazzato di Michael. Aveva un sovraccarico personale (di lavoro, ndr) e ha commesso un errore. Non abbiamo mai pensato che (Abu Dhabi) fosse la fine di Masi con la Federazione — ha detto l'emiratino allo Sportsmail — Non faccio questo genere di cose. Anche le persone che non hanno votato per me, le abbraccio. Non conosco molto bene Michael. La decisione (di licenziarlo da direttore di gara, ndr) è stata presa dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022)in F1, a pochi mesi dai fatti di Abu Dhabi che hanno condizionato la lotta Red Bull-Mercedes? L'incredibile ipotesi l'ha confermata il fresco presidente della Fia, subentrato a dicembre a Jean Todt, Mohammed Bin Sulayem, che parla di un possibile ruolo nel Circus riguardante l'ex Direttore Corse australiano: “Non mi sono sbarazzato di. Aveva un sovraccarico personale (di lavoro, ndr) e haun. Non abbiamo mai pensato che (Abu Dhabi) fosse la fine dicon la Federazione — ha detto l'emiratino allo Sportsmail — Non faccio questo genere di cose. Anche le persone che non hanno votato per me, le abbraccio. Non conosco molto bene. La decisione (di licenziarlo da direttore di gara, ndr) è stata presa dal ...

