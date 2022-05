Le pagelle di Juventus-Lazio 2-2 | la serata degli addii

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 16 maggio 2022) Analizziamo ledi, Monday Night che ha concluso la 37a giornata di Serie A. Risultato che conta più per gli ospiti, che grazie al pari in rimonta di Milinkovic-Savic al 96? raggiungono l’Europa League. Per i bianconeri, invece, è ladi due bandiere: Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, lungamente commossi al momento del cambio. Ai ragazzi di Massimiliano Allegri non sono bastate le reti di Vlahovic e Morata, a cui hanno risposto un’autorete di Alex Sandro e il serbo al fotofinish.stabile in quarta posizione, a -7 i capitoloni. LediPrima di valutare le prove dei protagonisti di, diamo un giudizio ...