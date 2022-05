Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis e Roger Balduino | cosa ha detto

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 maggio 2022)è stata l’ultima concorrente dell’Isola dei Famosi ad uscire dal reality di Canale 5. Dopo vari passaggi da una playa all’altra è stata sconfitta da un televoto schiacciante e non sembra felice di come sia andata la sua esperienza in Honduras. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi: “Hanno tutti giocato” La judoka, raggiunta dalle domande degli utenti attraverso la pagina Instagram dell’Isola dei Famosi 16, ha risposto in modo molto schietto e onesto. Secondo lei nel reality condotto da Ilary Blasi tutti i concorrenti hanno giocato, mapiù degli altri: “È stato senza ombra di dubbio lui il più falso di tutti. ...